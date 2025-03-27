Преступность уходит в цифру

Количество преступлений в Ханты-Мансийском автономном округе выросло на 25,5%. Как следует из доклада начальника регионального УМВД Сергея Ветохина, прирост связан с увеличением цифровых правонарушений. Среди других проблем полиции — мигранты, рост детской смертности в ДТП и некомплект сотрудников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник УМВД по ХМАО—Югре Сергей Ветохин

Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре Начальник УМВД по ХМАО—Югре Сергей Ветохин

Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

О ситуации с преступностью в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) на заседании думы ХМАО рассказал глава окружного УМВД Сергей Ветохин. По его данным, уровень преступности в 2024 году вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5%.

Во многом такой рост связан с увеличением числа IT-преступлений, доля которых составила почти 50%. Половину цифровых преступлений составляют хищения средств. Жертвами, по словам докладчика, зачастую становятся не такие уязвимые группы граждан, как пенсионеры, а работники бюджетной сферы, нефтяного сектора. Всего пострадали 150 тыс. жителей региона, а общая сумма похищенного превысила 3 млрд руб.

«Это наши деньги, которые могли бы работать в экономике региона»,— подчеркнул Сергей Ветохин. Он добавил, что за год было выявлено 590 преступников по этим статьям.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что предотвращать цифровые хищения часто помогают сами финансовые организации. В частности, наряды полиции выезжают в отделения банков, если операция кажется сотрудникам сомнительной, и иногда отговорить человека под влиянием мошенников удается уже у терминала.

Сотрудники полиции за год возбудили более 3,5 тыс. уголовных дел по ст. 272 УК РФ, подразумевающей неправомерный доступ к компьютерной информации, в том числе незаконный доступ в телефон. Число таких преступлений растет, но, по словам господина Ветохина, они не влияют на безопасность граждан на улицах или статистику по тяжким преступлениям.

За год было раскрыто более 10 тыс. преступлений, выявлено около 12 тыс. преступников. Раскрываемость изнасилований и разбоев при этом почти 100%. Полиция пресекла 13 преступлений террористической и экстремистской направленности и больше сотни аналогичных правонарушений.

В 2024 году выросло число хищений из торговых объектов, при этом сократилось число тяжких преступлений, уменьшилось число жертв преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Более тысячи уголовных правонарушений предотвратили с помощью систем видеонаблюдения, раскрыто таким образом было 223 преступления.

Сократилось число смертей от отравления наркотическими веществами. Полиция прекратила работу двух лабораторий и четырех мест выращивания растений, содержащих наркотические вещества. Было привлечено 277 наркоторговцев, перекрыты некоторые каналы сбыта веществ, в частности, пресечено семь контрабандных поставок и задержано 16 курьеров.

За год более 600 водителей были оштрафованы за повторное вождение в нетрезвом виде, а количество детских смертей и травматизма в ДТП выросло — увеличение этого показателя фиксируется впервые за несколько лет. «Сотрудники воспринимают это как личную трагедию, где-то даже с призмой недоработки»,— сказал Сергей Ветохин. Он добавил, что ведомство стремится установить причины происшествия и повлиять на них, поэтому «ни одна трагедия не остается сухой цифрой в статистике».

Миграционную ситуацию Сергей Ветохин оценил как контролируемую. При этом 34% преступлений в Югре в 2024 году было совершено мигрантами. Был запрещен въезд в страну почти 2 тыс. иностранных граждан, 30 натурализованных граждан были лишены гражданства.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Виктор Сысун спросил о том, как планируется урегулировать вопрос нахождения в стране мигрантов, отметив, что их выдворение навредит региону.

«Экономика региона, в том числе нашего, не может развиваться без трудовых ресурсов, и мы понимаем каких»,— согласился господин Ветохин.

Он отметил, что в 2024 году незаконно на территории региона находились 4 тыс. мигрантов, некоторые из них уехали, 144 оформляют гражданство.

Господин Ветохин напомнил, что с февраля 2025 года сотрудники МВД получили право принимать решения о выдворении. С 1 мая начнет действовать реестр иностранных граждан, до 30 апреля им необходимо урегулировать свой статус либо покинуть страну. МВД необходимо будет устанавливать личности и местоположение всех таких граждан, при этом непосредственно высылкой будут заниматься судебные приставы, по этому поводу уже назначены межведомственные встречи.

В качестве основной проблемы полиции Сергей Ветохин назвал некомплект. Общая нехватка сотрудников в Югре составляет 13%, тогда как по стране для полиции среднее значение — 19%. При этом некомплект сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Югре составляет 19%, участковых — 17%, сотрудников уголовного розыска — 18%.

Основная причина кадрового дефицита, по словам господина Ветохина,— невысокие зарплаты, особенно у сотрудников, работающих непосредственно с людьми.

«Не хочу обидеть никакие профессии, но мы проигрываем доставщикам еды, сотрудникам охраны»,— сказал он.

Сергей Ветохин предложил рассмотреть дополнительные региональные меры финансовой поддержки для сотрудников ППС, ИВС и участковых. Они составляют около 15% от всего личного состава. По словам руководителя окружного главка, такие меры действуют уже в 47 регионах страны. Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков поддержал идею и предложил вынести ее на обсуждение с правительством региона.

Депутаты большинством голосов приняли доклад Сергея Ветохина к сведению.

Анна Капустина