Субботние матчи Серии А перенесены из-за похорон папы римского

Футбольные матчи 34-го тура Серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии), которые должны были пройти 26 апреля, перенесены на неопределенный срок из-за похорон папы римского Франциска, приводит слова министра по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи агентство ANSA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

Из-за объявленного в стране национального траура перенесены матчи «Комо»—«Дженоа», «Интер»—«Рома» и «Лацио»—«Парма». Ранее сообщалось, что встречи 33-го тура, запланированные на 21 апреля, состоятся 23 апреля.

21 апреля префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл сообщил о смерти папы Франциска. Понтифику было 88 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Таисия Орлова