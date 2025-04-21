Перенесенные из-за смерти папы римского матчи Серии А состоятся 23 апреля

Футбольные матчи 33-го тура Серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии), перенесенные из-за смерти папы римского Франциска, пройдут 23 апреля, заявили в пресс-службе турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Матчи «Торино»—«Удинезе», «Кальяри»—«Фиорентина», «Дженоа»—«Лацио», «Парма»—«Ювентус» пройдут на два дня позже изначально запланированной даты.

Утром префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл сообщил о кончине папы римского Франциска. Понтифику было 88 лет.

Таисия Орлова