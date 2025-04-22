СКР установил имя украинца, обстреливавшего дома в курской деревне Спальное

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении бойца 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Сафронова. Ему вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фигурант в составе украинских подразделений вторгся в Суджанский район Курской области в конце августа 2024 года. Там он обстреливал дома в деревне Спальное, где прятались мирные жители. В результате была существенно повреждена гражданская инфраструктура, уничтожен ряд жилых домов.

Бойца ВСУ задержали в ходе боевых действий. Он уже является фигурантом другого уголовного дела о теракте. Его материалы передали в суд.

Ранее за вторжение в Курскую область осудили украинца, запугивавшего жителей села Ветрено в Кореневском районе. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. 18 апреля вынесли приговор еще четверым украинским военнослужащим.

Никита Черненко