Четыре бойца ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в совершении терактов (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) четырех украинских военнослужащих: Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина. Первым трем фигурантам назначили по 16 лет колонии строгого режима. Крытина приговорили к 15 годам 6 месяцам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

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Фигуранты вместе в составе подразделений ВСУ вторглись в Глушковский район Курской области в конце сентября 2024 года. Они действовали в районе села Веселое, где оборудовали боевые позиции. При этом украинцы постоянно меняли свои позиции. Также военнослужащие наблюдали за действиями ВС РФ, запугивали мирных жителей, мешали работе властей.

Всех подсудимых задержали в первую неделю октября того же года. После этого они находились под арестом.

Ранее по статье о теракте посадили стрелка 41-й отдельной мехбригады ВСУ Александра Чмиля. Его приговорили к 16 годам строгого режима за участие в боях против ВС РФ в районе села Журавли в Кореневском районе. 16 апреля суд осудил еще четырех украинцев.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко