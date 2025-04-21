Бойца ВСУ приговорили к 15 годам строгого режима за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) водителя 22-й отдельной мехбригады ВСУ Сергея Еремеева. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фигурант вместе с другими украинскими военнослужащими вторгся в Кореневский район Курской области 6 сентября. Там он проехал в село Ветрено, где оборудовал наблюдательно-огневые позиции. Также украинец сражался с бойцами ВС РФ, запугивал мирных жителей и мешал работе органов власти. Спустя трое суток Сергея Еремеева задержали, после чего он находился под стражей.

18 апреля за вторжение в Курскую область приговоры получили четыре военнослужащих ВСУ. Они занимались разведкой в районе села Веселое в Глушковском районе. Также по статье о теракте на 16 лет посадили стрелка мехбригады ВСУ, сражавшегося против ВС РФ в районе села Журавли.

Никита Черненко