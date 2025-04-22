«Сбер» второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

Сбербанк по итогам 2024 года может выплатить рекордную сумму дивидендов — 786,9 млрд руб., следует из итогов заседания наблюдательного совета компании. Размер выплаты должен быть утвержден на годовом собрании акционеров 30 июня. В прошлом году кредитная организация выплатила дивиденды на сумму 752 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость одной обыкновенной и привилегированной акции предварительно составит 34,84 руб. Половину общей суммы Сбербанк направит в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который является главным акционером банка. Остальные средства выплатят инвесторам, около трети из них — нерезиденты.

На выплату дивидендов, согласно стратегии Сбербанка, направляется не менее 50% чистой прибыли при уровне достаточности общего капитала не ниже 13,3%. В 2024 году Сбербанк получил рекордную прибыль — 1,58 трлн руб. по МСФО. Это на 4,8% больше, чем в 2023 году (1,5 трлн руб.).

О деятельности Сбербанка — в материале «Ъ» «Клик без Драйва».

Екатерина Отрашкевич