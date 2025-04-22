Нижегородский уполномоченный видит нарушения прав участников СВО

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына на предварительном обсуждении ее годового отчета в заксобрании рассказала, что есть бюрократические проблемы с подтверждением региональных выплат участникам СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На мой взгляд, серьезным является затягивание сроков при получении информации о боевых ранениях, либо справок о нахождении военнослужащих в госпиталях, чтобы затем меры их господдержки были обеспечены в полном объеме. Федеральные выплаты получаются родственниками, а с региональными выплатами есть проблемы, потому что необходимо вновь получать письменное подтверждение о боевой травме у раненого. Затягивание сроков это один из сложных вопросов», — заметила Оксана Кислицына. Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека пытается решить этот вопрос вместе с военным комиссариатом и министерством соцполитики Нижегородской области.

Всего нижегородскому уполномоченному в 2024 году поступило более 5,7 тыс обращений от граждан. Их них 2,4 тыс. составляют жалобы нижегородцев на нарушение их прав при правоохранительной и судебной деятельности, около 2 тыс. – заявления от участников СВО и членов их семей по различным аспектам, в том числе и помощи в розыске плененных бойцов. По словам Оксаны Кислицыной, часто родственники пропавших без вести имеют неофициальную, но достоверную информацию о нахождении их в плену, но украинская сторона не всегда подтверждает эти факты. С начала года в рамках взаимных обменов из украинского плена были освобождены девять нижегородцев.

Иван Сергеев