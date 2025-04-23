С недружественным визитом

Сегодня над Елабужским районом Татарстана системами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщило Министерство обороны РФ. Жертв и пострадавших нет. Из-за временных ограничений деятельности аэропортов Казани и Нижнекамска правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром не смогла прибыть с запланированным рабочим визитом. Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что снижение числа инцидентов с БПЛА в республике связано с мерами, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник сорвал приезд белорусской делегации в Татарстан

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Беспилотник сорвал приезд белорусской делегации в Татарстан

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

23 апреля около 12:20 по МСК дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Татарстана был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России. Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев уточнил, что БПЛА был сбит над территорией района. «Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа. Жертв и пострадавших нет», — написал господин Нуриев в своем Telegram-канале. На фоне происшествия в школах Елабужского района была проведена эвакуация. Позднее учебно-воспитательный процесс возобновили в соответствии с расписанием.

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 7:30 мск были введены ограничения в международном аэропорту Казани, с 8:00 — в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). После снятия ограничений в 10:00 и 11:06 соответственно, аэропорты проработали недолго — уже с 12:10 Бегишево, а с 12:45 и казанский аэропорт вновь перестали принимать и выпускать рейсы. В казанском аэропорту также был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил «Татар-информ». В 14:07 ограничения вновь были сняты. По данным Росавиации, в период действия ограничений пять рейсов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Из-за ограничений, введенных в аэропортах, правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным не смогла прибыть в Татарстан. В рамках визита планировалась встреча с главой Татарстана для подписания двусторонних документов и посещение ряда предприятий, включая «ТПК МТЗ-Татарстан», «КамАЗ» и «Танеко». Как сообщили в пресс-службе раиса республики Татарстан, визит перенесен, но новые сроки встречи пока неизвестны. Накануне в Минске господин Турчин провел совещание, на котором отметил важность Татарстана как экономического партнера Беларуси. Среди российских регионов Татарстан занимает девятое место по товарообороту и восьмое — по объемам экспорта с Беларусью.

18 апреля 2025 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что в последние месяцы в республике зафиксировано снижение числа инцидентов с беспилотниками. Он связал это с мерами, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях.

Сегодняшний инцидент произошел на фоне сообщений Минобороны о том, что минувшей ночью силами ПВО были сбиты 11 беспилотников над семью регионами России, включая Тульскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую области и Крым. Последний раз режим угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявлялся 13 марта. 19 февраля и 20 января 2025 года силами ПВО также сбивались БПЛА над республикой. Наиболее серьезные инциденты произошли 14 января, когда в результате атаки загорелась газовая цистерна на северо-западе Казани, и 21 декабря 2024 года, когда ВСУ совершили крупнейший налет на Казань, в ходе которого шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы. Тогда беспилотники атаковали жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.

В марте 2025 года на фоне участившихся атак раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести повторную проверку всех сооружений, которые могут использоваться как укрытия, и обеспечить в них комфортные условия. По данным на январь 2025 года, в Казани насчитывается 1,7 тыс. укрытий, рассчитанных на размещение более 1,7 млн человек.

Анар Зейналов