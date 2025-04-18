В последние месяцы в Татарстане зафиксировано заметное снижение числа инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Это результат целенаправленных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях, заявил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин в ходе Девятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песошин: Снижение числа инцидентов с БПЛА в Казани — не случайность

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Песошин: Снижение числа инцидентов с БПЛА в Казани — не случайность

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«За прошедшее время было достаточно много атак на наши объекты. Неоднократно вводился сигнал беспилотной опасности. Но в последнее время, как вы видите, никаких инцидентов нет. Также существенно уменьшилось количество объявлений плана „Ковер“ в аэропорту Казани. Это не случайность», — подчеркнул господин Песошин.

По его словам, текущая обстановка — результат мер, которые принимаются федеральными и республиканскими органами.

Кроме того премьер-министр отметил, что в Татарстане создан ситуационный центр «Чистое небо», который занимается сбором всей информации, взаимодействием с национальным центром и оповещением всех предприятий и должностных лиц по республике. Также создана система полноценного определения и обнаружения летательных аппаратов, которые передают сигналы в соответствующие военные структуры.

Анар Зейналов