Ватикан показал фото папы римского Франциска в гробу
Пресс-служба Ватикана распространила фото умершего накануне папы римского Франциска в гробу. На снимках Франциск лежит в традиционном папском облачении и в белом головном уборе — митрое. Вокруг гроба стоит караул швейцарских гвардейцев. Рядом также находятся госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который будет руководить процессом похорон.
Фото: Vatican Media / ВHandout / Reuters
Папа римский Франциск умер вчера, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Он занимал должность с 2013 года. По данным Ватикана, причиной стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Тело папы было перенесено на первый этаж дома Святой Марфы, где он проживал. Покои умершего папы римского опечатали. Прощание состоится завтра, 23 апреля.
Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».