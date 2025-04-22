Ватикан показал фото папы римского Франциска в гробу

Пресс-служба Ватикана распространила фото умершего накануне папы римского Франциска в гробу. На снимках Франциск лежит в традиционном папском облачении и в белом головном уборе — митрое. Вокруг гроба стоит караул швейцарских гвардейцев. Рядом также находятся госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который будет руководить процессом похорон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters Фото: Vatican Media / В­Handout / Reuters

Папа римский Франциск умер вчера, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Он занимал должность с 2013 года. По данным Ватикана, причиной стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Тело папы было перенесено на первый этаж дома Святой Марфы, где он проживал. Покои умершего папы римского опечатали. Прощание состоится завтра, 23 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».