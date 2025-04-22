Покои умершего папы римского Франциска опечатали

Святой престол опечатал покои папы римского Франциска. Апостольские апартаменты в папском дворце и резиденцию в гостинице «Святая Марфа» закрыли, чтобы сохранить документы и личные вещи покойного для дальнейшей передачи преемнику.

Церемонию возглавил кардинал-камерленго Кевин Фаррелл в присутствии нескольких других кардиналов, включая госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. Такую процедуру традиционно выполняют после смерти каждого папы римского.

Франциск при жизни пользовался апостольскими апартаментами только для рабочих целей и называл их слишком просторными. Жить он предпочитал в квартире на втором этаже гостиницы «Святая Марфа».

Папа римский Франциск скончался вчера в Ватикане из-за инфаркта на 89-м году жизни. Похороны могут состояться в период с 25 по 27 апреля. Точную дату определят кардиналы католической церкви. Прощание состоится 23 апреля. Франциск занимал свою должность с 2013 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Екатерина Отрашкевич