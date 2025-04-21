Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 42 БПЛА. В результате пострадали четыре человека. Разрушения установлены в двух частных домовладениях и трех автомобилях. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе села Вергилевка, Головино, Красный Хутор, Нечаевка, Таврово, Устинка и Чайки атаковали с помощью шести дронов, один из которых сбила система ПВО. В селе Нечаевка были ранены мирная жительница и две девочки в возрасте 13 и 17 лет. Подростки находятся в детской областной больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Гражданка, у которой диагностировали баротравму и осколочные ранения рук и ног, лежит в горбольнице №2. Еще один ребенок пострадал от сдетонировавшей мины типа «Колокольчик» в селе Таврово. 12-летнего мальчика доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. После проведения операции его решили перевести в федеральную клинику. В селе Нечаевка повреждены два автомобиля, частный дом и надворная постройка.

В Валуйском округе поселок Дальний, села Долгое и Кукуевка попали под удар шести беспилотников. В селе Кукуевка разрушения получили частный дом и газовая труба, соцобъект.

В Грайворонском округе села Мокрая Орловка и Сподарюшино обстреляли с помощью 13 боеприпасов и восьми БПЛА. В первом населенном пункте пострадала легковушка.

Над Губкинским и Старооскольским горокругами, Ивнянским и Корочанским районами сбили по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга, селам Графовка, Демидовка и Колотиловка ударили с помощью 17 боеприпасов и четырех дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Над Новооскольским округом система ПВО ликвидировала четыре БПЛА. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Зиборовка и Ржевка атаковали десятью беспилотниками, восемь из которых уничтожили. Раненых и повреждений нет.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 77 БПЛА. О пострадавших не сообщалось. Разрушения установили в многоквартирном и 11 частных домах, в 13 транспортных средствах.

Алина Морозова