Ночью мирная жительница пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля дежурные средства ПВО сбили над Россией десять беспилотников, в том числе три над Белгородской областью и два — над Орловской. Как сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова