Белгородец пострадал при ударе дрона ВСУ на трассе

В результате атаки FPV-дрона на трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области пострадал мирный житель. Попутным транспортом его доставили в Ракитянскую центральную райбольницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Также атакам ВСУ подверглись населенные пункты трех муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В селе Никольское Белгородского района в результате удара FPV-дрона посечены двери легковушки.

В Валуйском округе на хуторе Леоновка дрон атаковал движущийся легковой автомобиль — у транспортного средства повреждены остекление и кузов. Еще один дрон ударил по селу Казинка — нарушена линия электропередачи. Это привело к временному отключению света в селах Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. В селе Кукуевка того же муниципалитета с беспилотника сбросили взрывные устройства — разрушения получили два частных дома, гараж и находившаяся в нем легковушка. В селе Двулучное вследствие удара БПЛА повреждена кровля частного домовладения.

Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке дрона. В результате его детонации пострадала кровля частного домовладения.

Алина Морозова