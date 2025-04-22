Обвиняемая в убийстве детей из Канска пройдет психиатрическую экспертизу

Жительница Канска Валентина Мытько, обвиняемая в убийстве трех своих детей, пройдет психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве. Об этом сообщили ТАСС в региональном Главном следственном управлении СКР. В ведомстве уточнили, что женщину этапируют в Москву.

Трагедия произошла 14 апреля: в частном доме на улице Герцена в Канске нашли убитыми трех детей — четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела. В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). У женщины диагностирована параноидальная шизофрения, ее отправили под арест.

Отца на момент преступления в доме не было, заявили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах. Мужчину также задержали, он частично признался в истязании четвертого ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). Кроме того, в Канске задержан инспектор по делам несовершеннолетних, его подозревают в халатности в действиях органов профилактики правонарушений (ч. 3 ст. 293 УК).

На фоне резонансного убийства в Госдуме попросили Минздрав проконтролировать родителей с психиатрическими диагнозами, выяснил «Ъ». Как пояснила в своем письме первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР), нерегулярный прием лекарств или их отмена могут привести к резкому ухудшению состояния, что угрожает жизни ребенка.