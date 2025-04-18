После убийства детей в Канске задержали инспектора ПДН

В Канске Красноярского края задержали инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН). Ранее в этом городе страдающая параноидальной шизофренией мать расправилась с тремя детьми топором, сообщили в Telegram-канале регионального СКР. Следствие считает, что убийство детей случилось из-за халатности инспектора.

Инспектора подозревают в халатности в действиях органов профилактики правонарушений против несовершеннолетних (ч. 3 ст. 293 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены убитыми трое детей — четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела. Голову семимесячного сына мать поместила в сервант. Последствия всего этого видел четвертый ребенок, физически он не пострадал. Отца на момент преступления в доме не было.

В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 16 апреля ее поместили в СИЗО на два месяца — там ей окажут психиатрическую помощь. На допросе она поясняла, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Свою вину она полностью признала. Женщине грозит до 20 лет колонии.