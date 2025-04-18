ГД просит Минздрав проконтролировать родителей с психиатрическими диагнозами

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) попросила Минздрав предоставить информацию о существующих мерах контроля за родителями с психиатрическими заболеваниями. Письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В письме госпожа Буцкая пишет об убийстве в Канске трех детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, мать детей, страдающая параноидальной шизофренией, задушила дочь, а сыновей убила топором. В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 16 апреля ее отправили в СИЗО на два месяца. Отец детей арестован на два месяца, его подозревают в истязании четвертого ребенка.

В связи с произошедшим депутат попросила министра проинформировать, разработан ли министерством механизм наблюдения за динамикой состояния таких лиц. Она отметила, что нерегулярный прием препаратов или их отмена могут привести к резкому ухудшению состояния, что напрямую угрожает жизни ребенка.

Полина Мотызлевская