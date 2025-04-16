Суд арестовал мать из Канска, убившую троих детей

Центральный районный суд Красноярска отправил под арест на два месяца жительницу Канска, обвиняемую в убийстве своих троих детей. В СИЗО она пройдет психиатрическое лечение, сообщила краевая прокуратура. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Канска в зале суда

Фото: Прокуратуры Красноярского края Жительница Канска в зале суда

Фото: Прокуратуры Красноярского края

Сторона обвинения считает, что женщина представляет угрозу для окружающих, может повлиять на свидетелей, а также скрыться от следствия и суда. Сама обвиняемая утверждает, что помнит, что произошло в день убийства, при этом с ходатайством о заключении ее под стражу она согласилась.

14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены убитыми трое детей — четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела. В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Выяснилось, что в сентябре 2024 года у женщины была диагностирована параноидальная шизофрения. Отца на момент преступления в доме не было, сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах. Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.