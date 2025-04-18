В Канске отец убитых детей частично признал вину в избиении четвертого ребенка

В Канске (Красноярский край) отец троих детей, погибших от ударов топором, частично признался в истязании четвертого ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). Семилетний мальчик стал свидетелем того, как мать убила его сестру и двоих братьев. Как сообщает ГСУ СКР по региону, сейчас проходит судебное заседание. Следствие требует заключить задержанного мужчину под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

О частичном признании жителя Канска сообщила судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева (ее слова приводит ТАСС). Сегодня утром стало известно о задержании мужчины. Предварительно ему грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, с лета 2018 года до апреля 2025 года мужчина избивал своего семилетнего сына. Установлено, что у мальчика в три года был сломан нос, также неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Сейчас он временно помещен в соцучреждение. Ему оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 16 апреля ее отправили в СИЗО на два месяца. Там ей окажут психиатрическую помощь в связи с поставленным заболеванием «параноидальная шизофрения».