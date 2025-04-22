Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над регионами России

С 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. По его данным, пять БПЛА уничтожили над территорией Крыма, три БПЛА — над Белгородской областью, два — над Орловской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что атаке подверглось село Долгое Валуйского округа. Там пострадала мирная жительница после того, как дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом, но госпитализация ей не потребовалась. Власти Крыма и Орловской области информацию пока не комментировали.

Президент Владимир Путин приказал российской армии приостановить боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск вчерашнего дня, 21 апреля. По его словам, ВСУ во время пасхального перемирия совершили почти 5 тыс. нарушений. Он пообещал проанализировать предложение о моратории на удары по гражданским объектам.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».