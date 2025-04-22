В Белгородской области пострадала женщина из-за удара БПЛА по частному дому

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области пострадала мирная жительница из-за того, что беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на частный дом. Пострадавшую доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Госпитализация женщине не потребовалась. По словам губернатора, информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлён в светлое время суток.

Ранее на трассе Томаровка — Красная Яруга в регионе от удара FPV-дрона был ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадали 197 частных домов и квартир. Восстановлены 135 поврежденных ранее.