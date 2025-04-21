МИД России: папа римский помогал защищать традиционные ценности

МИД России выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Ведомство заявило, что при нем Россия и Святой престол совместно работали в направлении защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«В период его понтификата Россия и Святой престол последовательно развивали конструктивный диалог, наращивая совместные усилия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и построению справедливого миропорядка, обеспечивающего гармоничное и равноправное сосуществование всех стран и народов»,— говорится в сообщении на сайте МИДа.

Внешнеполитическое ведомство добавило, что папа римский запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, приверженец гуманизма в мировой политике. «В России надеются, что духовное наследие папы римского послужит основой для продолжателей дела понтифика, разделяющих его стремление к укреплению мира»,— сказано в публикации.

Папа римский Франциск умер сегодня, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Соболезнования ранее выразил президент России Владимир Путин. Он сказал, что понтифик всегда способствовал развитию диалога между Святым престолом и Россией. Ватикан, Италия, Испания, Португалия, Бразилия, Аргентина и Ливан объявили официальный траур.

О вероятных преемниках папы Франциска — в публикации «Ъ».