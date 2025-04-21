Трамп назвал главу ФРС неудачником и потребовал снизить ставку

Президент США Дональд Трамп назвал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла главным неудачником и «мистером Слишком Поздно». Он добавил, что экономическая активность Соединенных Штатов замедлится, если ФРС не снизит базовую ставку прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Инфляции практически не будет, но может произойти замедление экономики, если только мистер Слишком Поздно, крупный неудачник, не снизит процентные ставки прямо сейчас. Европа уже "снижала" процентные ставки семь раз. Пауэлл всегда "опаздывал"»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, падение стоимости энергоносителей уже привело к снижению цен на продукты. Большинство других инфляционных факторов тоже имеют тенденцию к снижению, добавил он.

Президент США также упрекнул Джерома Пауэлла в том, что ФРС всегда снижает ставку поздно, кроме случаев, «когда дело доходит до предвыборного периода». По его мнению, в 2020 году господин Пауэлл преднамеренно снизил ставку, чтобы помочь Джо Байдену победить на президентских выборах.

В декабре 2024 года ФРС третий раз подряд понизила базовую ставку. Ее уровень составил 4,25–4,5%. На последующих заседаниях ФРС сохраняла ставку на том же уровне.