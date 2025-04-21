В Киеве опровергли сведения о переговорах по признанию Крыма российским

Украинская делегация не вела переговоры о признании Крыма российским в ходе переговоров с США. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются»,— отметил Сергей Лещенко.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что в пакете предложений США по мирному урегулированию могут присутствовать пункты о признании Крыма и новых регионов частью России, а также о снятии с повестки дня вопроса о вступлении Украины в НАТО. При этом, по данным издания, администрация Дональда Трампа не предлагала Украине никаких гарантий безопасности.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также опроверг сообщения о возможном признании Крыма. По его словам, «США не ставит перед Украиной условий о признании Крыма российским».

Крым и Севастополь вернулись в состав России 11 лет назад после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Согласно официальным данным, более 80% избирателей приняли участие в голосовании, более 95% поддержали воссоединение с Россией.

Анна Гречко