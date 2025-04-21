Песков не исключил обсуждение иранского досье на встрече Путина с султаном Омана

Иранская ядерная программа может стать одной из тем переговоров президента Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Региональные дела обязательно будут обсуждаться, конечно»,— отметил господин Песков в ходе пресс-колла, отвечая на соответствующий вопрос. Султан Омана прибыл сегодня, 21 апреля, в Москву с рабочим визитом. Это его первая поездка в Россию.

Переговоры с российским президентом запланированы на завтра, 22 апреля. По данным оманского государственного агентства ONA, лидеры двух стран обсудят торговлю, инвестиции и культурно-гуманитарную сферу.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обсудил с султаном Омана переговорный процесс с Ираном, в частности ядерную программу республики. Стороны нацелены на достижение желаемого результата, уточнило ONA.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».