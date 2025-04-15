Трамп обсудил с премьером Омана ход переговоров по ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом дальнейшие шаги в переговорном процессе с Ираном. Об этом сообщает государственное информационное агентство Омана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters

«Его величеству султану (Хейсаму бен Тарику Аль Саиду.— "Ъ") позвонил президент США, который выразил свою признательность за двусторонние отношения между двумя странами и за усилия Омана в продолжающихся переговорах между США и Исламской Республикой Иран»,— говорится в сообщении агентства.

Как пишет агентство, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили пути поддержки переговоров с целью достижения желаемых результатов.

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Делегацию Ирана представлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сторону США — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана. В МИД Ирана позднее заявили, что вторая встреча состоится в оманской столице Маскате 19 апреля.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Анастасия Домбицкая