Султан Омана прибыл в Россию с двухдневным визитом

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прилетел в Россию c двухдневным визитом. Ранее власти Омана анонсировали подписание с Россией 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Фото: Пресс-служба МИД России Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Фото: Пресс-служба МИД России

Переговоры султана с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаются завтра. По данным оманского государственного агентства ONA, лидеры обсудят основные торговлю, инвестиции и культурно-гуманитарную сферу. Уточняется, что это станет важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений.

Это первый визит Султана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию. Он организован в честь 40-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.