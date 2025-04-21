Песков назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта инициатива заранее с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это была инициатива президента Путина»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин приказал российской армии остановить боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ «будут действовать зеркально».

Минобороны с утра объявило о возобновлении боевых действий после перемирия. Российское ведомство зафиксировало 4,9 тыс. нарушений во время перемирия. За прошедшие сути над российскими регионами сбили 104 БПЛА.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».