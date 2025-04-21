Минобороны РФ зафиксировало 4,9 тыс. нарушений во время пасхального перемирия

Минобороны отчиталось о соблюдении пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Ведомство сообщило о массовых нарушениях этого режима со стороны ВСУ.

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«Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия»,— сказано в сообщении Минобороны.

Из сообщения следует, что с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля ВСУ предприняли 6 попыток атак, применили 90 БПЛА, совершили 1404 обстрела и нанесли 3316 ударов по позициям войск. Все БПЛА уничтожила российская армия. При этом интенсивность ведения боевых действий противника была существенно снижена, пишет ведомство.

Господин Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение и предложил продлить его на 30 дней, чтобы показать готовность к мирному урегулированию конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Екатерина Отрашкевич