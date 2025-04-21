Экс-помощник главы Пентагона уверен в скором увольнении Хегсета

Бывший помощник министра обороны США Джон Уллиот в колонке для Politico резко раскритиковал бывшего патрона и предположил, что президент Дональд Трамп может вскоре уволить Пита Хегсета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters

«Это был месяц полного хаоса в Пентагоне,— пишет Джон Уллиот, занимавший пост помощника министра по связям с общественностью.— От утечек… оперативных планов до массовых увольнений — это дисфункция министерства».

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, как советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. Пит Хегсет отправку военных планов в чатах отрицал.

Сегодня ночью появилась новость о том, что господин Хегсет якобы распространил секретную информацию о предстоящих ударах ВВС США по Йемену в семейном чате в Signal. В Пентагоне эту информацию опровергли.

Джон Уллиот был уволен с поста помощника господина Хегсета по связям с общественностью 16 апреля. Сам он утверждает, что покинул Пентагон добровольно, отказавшись при этом от предложения господина Хегсета перейти на другую должность.

В пятницу, 18 апреля, по словам господина Уллиота, был отстранен от должности глава аппарата министра Джо Каспер. До этого своих постов лишились заместитель начальника аппарата Дарин Селник, старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, а также начальник аппарата замминистра обороны Колин Кэрролл.

Кирилл Сарханянц