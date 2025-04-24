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RAEX обновило линейку предметных рейтингов вузов России

Агентство RAEX в четвертый раз подготовило предметные рейтинги семейства «Три миссии университета». Публикуются списки лучших вузов России по 35 предметным областям: это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По результатам исследования RAEX в предметные рейтинги 2025 года вошли 166 вузов из 40 субъектов РФ. Победу в общем зачете в очередной раз одержал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первое место сразу в 13 предметных списках, в том числе во всех публикуемых рейтингах естественно-научных направлений: это физика, химия, география и биология. По общему количеству призовых мест Московский университет заметно опережает конкурентов: МГУ вошел в тройку призеров 20 предметных рейтингов, тогда как ближайший преследователь — Санкт-Петербургский государственный университет — поднялся на пьедестал 13 раз.

Лидерство в социальных науках сохранил НИУ ВШЭ, расположившийся на верхней ступени в сферах «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». В инженерном блоке наиболее сильны позиции МГТУ им. Н. Э. Баумана: университет опередил всех конкурентов в сферах «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», «техника и технологии наземного транспорта». Будущих медиков и фармацевтов лучше всех готовит Сеченовский университет, а наиболее высокую оценку в сельскохозяйственном блоке направлений получил РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Что же касается самой многочисленной сферы по количеству обучающихся — информационные технологии, то на первой строке соответствующего рейтинга во второй раз расположился Московский физико-технический институт.

Лидеры предметных рейтингов прошлых лет демонстрируют высокую устойчивость — большинство из них сумели сохранить первые места и в новом выпуске исследования. Смена лидера зафиксирована только в трех областях, и главным возмутителем спокойствия стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Так, в этом году МГУ впервые поднялся на верхнюю строчку рейтинга в сфере «право», а кроме того, возглавил список в сфере «педагогика», что могло стать неожиданностью для других участников, поскольку ранее университет отсутствовал в рейтинге. Данный факт объясняется тем, что в этом году МГУ впервые преодолел установленный для сферы «педагогика» порог для включения в рейтинг (минимальная численность очников программ бакалавриата и специалитета должна составлять 200 человек).

Также стоит отметить прогресс РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, занявшего первое место сразу в двух областях: в выпуске предметных рейтингов 2025 года к лидерству Тимирязевки в сфере «сельское хозяйство» добавилось и первое место в области «ветеринария и зоотехния».

По представленности в рейтингах RAEX Москва и Санкт-Петербург традиционно превосходят другие регионы страны: на долю двух столиц приходится 66 вузов, вошедших в предметные списки (42 из Москвы и 24 из Санкт-Петербурга). Ближайший преследователь — Татарстан (десять вузов), следом идет Ростовская область (шесть участников), а также Новосибирская, Нижегородская и Саратовская области (по пять вузов). Что же касается топовых позиций, то почти во всех предметных рейтингах RAEX первые места заняли университеты Москвы или Санкт-Петербурга. Исключением являются две сферы, лидером которых из года в год становится Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). И в этом году ТПУ сумел сохранить первую строчку в рейтингах по направлениям «химические технологии», «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».

Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, также особенно отличился Уральский федеральный университет — он стал лучшим университетом страны по предметному охвату: УрФУ вошел в 25 предметных рейтингов RAEX. Следом идут Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, вошедший в 23 списка, и еще один крупный многопрофильный вуз — Южный федеральный университет, представленный в 22 рейтингах.

Результаты предметных рейтингов: топ-10 «медального зачета»

Название Медальный зачет Количество 1-х мест Количество 2-х мест Количество 3-х мест
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 20 13 4 3
2 Санкт-Петербургский государственный университет 13 0 9 4
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 12 4 0 8
4 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 5 3 1 1
5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 2 0 2
6 Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 4 0 3 1
7 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 3 2 0 1
8–9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России 3 2 0 1
8-9 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 1 2 0
10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 1 1 1

Лидеры по представленности в предметных рейтингах RAEX

Место Название Количество рейтингов, где представлен университет
1 Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 25
2 Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 23
3 Южный федеральный университет 22
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 21
5–6 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 20
5–6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 20
7–9 Дальневосточный федеральный университет 19
7–9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 19
7–9 Сибирский федеральный университет 19
10 Санкт-Петербургский государственный университет 18
11 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 16
12 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 14
13–14 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 12
13-14 Уфимский университет науки и технологий 12
15–16 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 11
15-16 Тюменский государственный университет 11

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