RAEX обновило линейку предметных рейтингов вузов России

Агентство RAEX в четвертый раз подготовило предметные рейтинги семейства «Три миссии университета». Публикуются списки лучших вузов России по 35 предметным областям: это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По результатам исследования RAEX в предметные рейтинги 2025 года вошли 166 вузов из 40 субъектов РФ. Победу в общем зачете в очередной раз одержал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первое место сразу в 13 предметных списках, в том числе во всех публикуемых рейтингах естественно-научных направлений: это физика, химия, география и биология. По общему количеству призовых мест Московский университет заметно опережает конкурентов: МГУ вошел в тройку призеров 20 предметных рейтингов, тогда как ближайший преследователь — Санкт-Петербургский государственный университет — поднялся на пьедестал 13 раз.

Лидерство в социальных науках сохранил НИУ ВШЭ, расположившийся на верхней ступени в сферах «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». В инженерном блоке наиболее сильны позиции МГТУ им. Н. Э. Баумана: университет опередил всех конкурентов в сферах «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», «техника и технологии наземного транспорта». Будущих медиков и фармацевтов лучше всех готовит Сеченовский университет, а наиболее высокую оценку в сельскохозяйственном блоке направлений получил РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Что же касается самой многочисленной сферы по количеству обучающихся — информационные технологии, то на первой строке соответствующего рейтинга во второй раз расположился Московский физико-технический институт.

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Лидеры предметных рейтингов прошлых лет демонстрируют высокую устойчивость — большинство из них сумели сохранить первые места и в новом выпуске исследования. Смена лидера зафиксирована только в трех областях, и главным возмутителем спокойствия стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Так, в этом году МГУ впервые поднялся на верхнюю строчку рейтинга в сфере «право», а кроме того, возглавил список в сфере «педагогика», что могло стать неожиданностью для других участников, поскольку ранее университет отсутствовал в рейтинге. Данный факт объясняется тем, что в этом году МГУ впервые преодолел установленный для сферы «педагогика» порог для включения в рейтинг (минимальная численность очников программ бакалавриата и специалитета должна составлять 200 человек).

Также стоит отметить прогресс РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, занявшего первое место сразу в двух областях: в выпуске предметных рейтингов 2025 года к лидерству Тимирязевки в сфере «сельское хозяйство» добавилось и первое место в области «ветеринария и зоотехния».

По представленности в рейтингах RAEX Москва и Санкт-Петербург традиционно превосходят другие регионы страны: на долю двух столиц приходится 66 вузов, вошедших в предметные списки (42 из Москвы и 24 из Санкт-Петербурга). Ближайший преследователь — Татарстан (десять вузов), следом идет Ростовская область (шесть участников), а также Новосибирская, Нижегородская и Саратовская области (по пять вузов). Что же касается топовых позиций, то почти во всех предметных рейтингах RAEX первые места заняли университеты Москвы или Санкт-Петербурга. Исключением являются две сферы, лидером которых из года в год становится Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). И в этом году ТПУ сумел сохранить первую строчку в рейтингах по направлениям «химические технологии», «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».

Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, также особенно отличился Уральский федеральный университет — он стал лучшим университетом страны по предметному охвату: УрФУ вошел в 25 предметных рейтингов RAEX. Следом идут Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, вошедший в 23 списка, и еще один крупный многопрофильный вуз — Южный федеральный университет, представленный в 22 рейтингах.

Результаты предметных рейтингов: топ-10 «медального зачета» Выйти из полноэкранного режима Название Медальный зачет Количество 1-х мест Количество 2-х мест Количество 3-х мест 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 20 13 4 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 13 0 9 4 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 12 4 0 8 4 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 5 3 1 1 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 2 0 2 6 Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 4 0 3 1 7 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 3 2 0 1 8–9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России 3 2 0 1 8-9 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 1 2 0 10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 1 1 1 Открыть в новом окне