RAEX обновило линейку предметных рейтингов вузов России
Агентство RAEX в четвертый раз подготовило предметные рейтинги семейства «Три миссии университета». Публикуются списки лучших вузов России по 35 предметным областям: это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По результатам исследования RAEX в предметные рейтинги 2025 года вошли 166 вузов из 40 субъектов РФ. Победу в общем зачете в очередной раз одержал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первое место сразу в 13 предметных списках, в том числе во всех публикуемых рейтингах естественно-научных направлений: это физика, химия, география и биология. По общему количеству призовых мест Московский университет заметно опережает конкурентов: МГУ вошел в тройку призеров 20 предметных рейтингов, тогда как ближайший преследователь — Санкт-Петербургский государственный университет — поднялся на пьедестал 13 раз.
Лидерство в социальных науках сохранил НИУ ВШЭ, расположившийся на верхней ступени в сферах «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». В инженерном блоке наиболее сильны позиции МГТУ им. Н. Э. Баумана: университет опередил всех конкурентов в сферах «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», «техника и технологии наземного транспорта». Будущих медиков и фармацевтов лучше всех готовит Сеченовский университет, а наиболее высокую оценку в сельскохозяйственном блоке направлений получил РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Что же касается самой многочисленной сферы по количеству обучающихся — информационные технологии, то на первой строке соответствующего рейтинга во второй раз расположился Московский физико-технический институт.
Лидеры предметных рейтингов прошлых лет демонстрируют высокую устойчивость — большинство из них сумели сохранить первые места и в новом выпуске исследования. Смена лидера зафиксирована только в трех областях, и главным возмутителем спокойствия стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Так, в этом году МГУ впервые поднялся на верхнюю строчку рейтинга в сфере «право», а кроме того, возглавил список в сфере «педагогика», что могло стать неожиданностью для других участников, поскольку ранее университет отсутствовал в рейтинге. Данный факт объясняется тем, что в этом году МГУ впервые преодолел установленный для сферы «педагогика» порог для включения в рейтинг (минимальная численность очников программ бакалавриата и специалитета должна составлять 200 человек).
Также стоит отметить прогресс РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, занявшего первое место сразу в двух областях: в выпуске предметных рейтингов 2025 года к лидерству Тимирязевки в сфере «сельское хозяйство» добавилось и первое место в области «ветеринария и зоотехния».
По представленности в рейтингах RAEX Москва и Санкт-Петербург традиционно превосходят другие регионы страны: на долю двух столиц приходится 66 вузов, вошедших в предметные списки (42 из Москвы и 24 из Санкт-Петербурга). Ближайший преследователь — Татарстан (десять вузов), следом идет Ростовская область (шесть участников), а также Новосибирская, Нижегородская и Саратовская области (по пять вузов). Что же касается топовых позиций, то почти во всех предметных рейтингах RAEX первые места заняли университеты Москвы или Санкт-Петербурга. Исключением являются две сферы, лидером которых из года в год становится Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). И в этом году ТПУ сумел сохранить первую строчку в рейтингах по направлениям «химические технологии», «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».
Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, также особенно отличился Уральский федеральный университет — он стал лучшим университетом страны по предметному охвату: УрФУ вошел в 25 предметных рейтингов RAEX. Следом идут Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, вошедший в 23 списка, и еще один крупный многопрофильный вуз — Южный федеральный университет, представленный в 22 рейтингах.
Результаты предметных рейтингов: топ-10 «медального зачета»
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Лидеры по представленности в предметных рейтингах RAEX
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