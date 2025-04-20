В Белгородской области снова сдетонировала мина в руках ребенка

В селе Таврово Белгородского района произошло ЧП с 12-летним мальчиком. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Несколько месяцев назад семье подарили якобы обезвреженный суббоеприпас типа «Колокольчик». Сегодня, 12 апреля, в доме были гости с ребенком. Мальчик взял мину в руки, она выпала и сработала.

Ребенок получил тяжелые ранения: черепно-мозговую травму и осколочные ранения плеча, живота и ноги. Его срочно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают помощь. Правоохранительные органы проводят расследование.

16 апреля в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области ребенок нашел мину «Колокольчик», которая взорвалась в его руках. 10-летний мальчик погиб.

Анна Швечикова