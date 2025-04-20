102 боеприпаса выпущено по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 77 БПЛА. О пострадавших не сообщалось. Разрушения установлены в многоквартирном и 11 частных домах, на сельхозпредприятии, а также объектах инфраструктуры — линии электропередачи и связи. Повреждены или уничтожены 13 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе села Никольское и Ясные Зори были атакованы четырьмя беспилотниками, повредив многоквартирный и частный дома.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Лавы и Сухарево подверглись атакам шести БПЛА. В селе Казинка поврежден грузовой автомобиль, в селе Долгое и Сухарево — частный дом, в селе Лавы — надворная постройка и частный дом. Поздно вечером и ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Двулучное повреждены три частных дома.

В Волоконовском районе села Новое, Тишанка и хутор Гаевка пострадали от шести беспилотников. В селе Тишанка огнем уничтожен частный дом, в хуторе Гаевка повреждены два автомобиля, в селе Новое — забор частного домовладения и инфраструктурный объект связи. Ночью в селе Тишанка после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорели две надворные постройки.

В Грайворонском округе поселок Горьковский и села Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись трем обстрелам и атакам 11 беспилотников. В селе Мокрая Орловка уничтожен огнем частный дом. Повреждена линия электропередачи — жители одной улицы временно остаются без света. Работы по восстанавлению согласовывают с Минобороны РФ.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Без последствий.

В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены. В Шебекине поврежден автомобиль, сгорели две хозпостройки. В селе Новая Таволжанка на территории сельхозпредприятия повреждены навес и три легковых автомобиля, в селе Графовка — частный дом и три транспортных средства, в селе Белянка — два автомобиля, домовладение и хозпостройка.

В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником. Загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован.

Сутками ранее ВСУ обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 83 беспилотников. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Анна Швечикова