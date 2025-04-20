Три белгородца пострадали от атак ВСУ

В селе Нечаевка Белгородского района совершена атака FPV-дроном, в результате которой пострадали три мирных жителя — два ребенка и женщина. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что раненые находятся в больнице и получают необходимую помощь.

Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой проявить осторожность и отложить визиты на кладбище до более безопасного времени: «Самое главное и самое ценное, что есть в жизни у каждого человека, — это его жизнь. Обязательно будет возможность посетить могилы усопших родственников, но в более безопасное время».

Анна Швечикова