Еще трое нижегородских бойцов освобождены из украинского плена

Трое нижегородцев освобождены из плена в результате российско-украинского обмена 19 апреля. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Обмен прошел по формуле «246 на 246» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ. Общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, теперь составляет 3,2 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате обменов 5 февраля и 19 марта домой вернулись девять нижегородских бойцов.

Ирина Николаева