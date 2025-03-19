Еще четверо нижегородцев вернулись из украинского плена

Четверо нижегородских бойцов освобождены из плена в результате русско-украинского обмена 19 марта. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Обмен прошел по формуле «175 на 175» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ. Москва в качестве жеста доброй воли также передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных.