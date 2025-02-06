Пятеро нижегородских бойцов освобождены из украинского плена

Пять бойцов из Нижегородской области освобождены из украинского плена. Они оказались в числе 150 российских военнослужащих, которых 5 февраля обменяли на такое же количество военнопленных ВСУ. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ. Позже бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Как писал «Ъ-Приволжье», 30 декабря 2024 года из украинского плена вернулись двое нижегородцев. Тогда обмен также проходил по формуле «150 на 150».

Ирина Николаева