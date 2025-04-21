Стоимость золота впервые превысила $3400 за унцию

Стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 2,12%, до $3400,5 за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. Это стало историческим рекордом. Золото рекордно дорожает на протяжении всего апреля, предыдущий рекорд ($3301,4) был установлен на прошлой неделе, 16 апреля.

На фоне роста цен Goldman Sachs решил повысить прогноз цен на золото до $3700 за унцию к концу 2025 года. Подорожание золота также привело к подорожанию акций российских золотодобытчиков. Рост котировок золота на мировом спот-рынке во многом связан с опасениями спада в экономике США на фоне проводимой Дональдом Трампом агрессивной внешней политики.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамплин для золота».