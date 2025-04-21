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Пик паводка в Тюменской области ожидается с конца апреля по начало мая

В Тюменской области уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления в период с 27 апреля по 2 мая, следует из информации Росгидрометцентра.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, на 18 апреля уровень реки Ишим у Ильинки поднялся на 3 см, а общий прирост воды с 10 апреля составил 21 см. Ранее повышение уровня до максимума прогнозировалось на майские праздники. «Паводок в этом году нетипичный. Вода идет очень медленно. Рекордных уровней мы, судя по всему, не получим, но высокие значения будут держаться долго»,— сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ирина Пичурина

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