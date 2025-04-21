Истек срок объявленного Владимиром Путиным пасхального перемирия

Срок действия перемирия в конфликте России с Украиной в честь Пасхи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, истек. Прекращение огня заявлялось с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия «будет действовать зеркально».

Днем 20 апреля Минобороны сообщило, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. ВСУ же, по данным ведомства, после 19 апреля обстреляли российские позиции 444 раза и осуществили 900 ударов беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ООН приняла к сведению объявленное пасхальное перемирие. В организации призвали к установлению прочного прекращения огня на Украине. Продолжение перемирия и после Пасхи также приветствовал Госдепартамент США. Однако Владимир Путин не давал команды по продлению перемирия.

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