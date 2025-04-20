Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два бегуна

Двое участников полумарафона в Алма-Ате скончались во время забега. Как сообщили организаторы мероприятия, оба спортсмена были постоянными участниками Almaty Half Marathon и выступали на дистанции 21,1 км.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре. Он скончался до приезда врачей. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.

84-летний Аккоян Рсалиев потерял сознание на первом километре. Сотрудники скорой помощи прибыли на место спустя минуту, но реанимировать мужчину не удалось. По предварительной информации, он умер от тромбоэмболии легочной артерии.

Организаторы заявили, что при регистрации все участники забега подписали расписку, что физически готовы участвовать в мероприятии и несут полную ответственность за свое здоровье. Семьям погибших будет оказана материальная помощь.