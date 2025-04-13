Воронежский «Факел» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче РПЛ

Матч между тольяттинским «Акроном» и воронежским «Факелом» завершился со счетом 1:0. Он прошел в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Солидарность Самара Арена».

На 72-й минуте единственный в игре мяч забил с пенальти нападающий хозяев Артем Дзюба.

По итогам встречи «Факел» с 15 баллами занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 28 очками располагается на девятой позиции.

В прошлой игре 5 апреля воронежская команда сыграла вничью (0:0) на домашнем поле с грозненским «Ахматом».

С поста главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» ушел в отставку Дмитрий Пятибратов. На этом посту его сменил Игорь Шалимов.

Юрий Голубь