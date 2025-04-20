Дочь убитого экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила не признала вину в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Она настаивала, что хотела вернуть деньги, которые депутат задолжал ее отцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов в 2010 году

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов в 2010 году

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Показания Людмилы Тарховой приведены в материалах дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к семи годам лишения свободы.

В документах указано, что депутат согласился передать деньги, чтобы предотвратить распространение информации, которая могла бы навредить его карьере. Сам же он обратился в управление ФСБ с заявлением и согласием на участие в оперативном эксперименте.

Людмила Тархова рассказала следствию в том числе о долге депутата. По ее словам, в январе 2013 года она вместе с отцом отвезла Александру Милееву два чемодана, в которых находилось $2,5 млн. Тот предлагал дать их в долг под 20% на три года, но в итоге средства не вернул.

В январе 2025 года в полицию поступило заявление об исчезновении экс-мэра Самары Виктора Тархова. Позже его нашли мертвым вместе с женой Натальей. По подозрению в двойном убийстве задержали их внучку Екатерину Бельскую. Она признала вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Екатерина Тархова заговорила со следствием».