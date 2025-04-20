Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил православных христиан с Пасхой. Праздник он назвал олицетворением возрождения и надежды, а также напоминанием о том, как важно проявлять милосердие.

«Светлое Христово Воскресение — особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты»,— говорится в поздравлении Михаила Мишустина, которое опубликовала пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что Русская православная церковь на протяжении многих веков сохраняет духовные ценности и культурное наследие России. По его словам, она также собирает воедино русский мир и неравнодушных людей разных наций.

В 2025 году и православные христиане, и католики празднуют Пасху 20 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию и крестный ход в храме Христа Спасителя в Москве. Перед этим туда доставили благодатный огонь из Иерусалима.