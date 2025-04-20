Москалькова о перемирии: трудно передать словами, насколько это гуманный шаг

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский обязан поддержать эту инициативу ради украинских семей.

«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки. Ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Владимир Зеленский,— "Ъ") просто обязан поддержать эту инициативу»,— сказала Татьяна Москалькова журналистам (цитата по ТАСС).

Уполномоченная по правам человека напомнила, что 19 апреля состоялся обмен пленными по формуле 246 на 246. Она поблагодарила президента, Миноброны, ФСБ и других причастных к процессу за работу над поддержанием диалога между Москвой и Киевом. Госпожа Москалькова также сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных из-за начала боевых действий.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что армия Украины «будет действовать зеркально». По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, после начала перемирия зафиксированы атаки по трем населенным пунктам, при этом «на ряде участков — тишина».

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