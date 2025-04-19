Келлог заявил о планах закрепить перемирие на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на следующей неделе представители Соединенных Штатов, Украины и европейских стран встретятся в Лондоне, чтобы закрепить договоренности о прекращении огня. Он добавил, что на встрече в Париже 17 апреля стороны обсуждали введение режима прекращения огня.

«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это»,— сказал Кит Келлог Fox News.

Как добавил спецпосланник, процесс урегулирования российско-украинского конфликта движется в правильном направлении. При этом он сказал, что всеобъемлющее прекращение огня подразумевает перемирие минимум на 30. Затем оно может перерасти в более длительную мирную сделку.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Власти Украины заявили, что «будут действовать зеркально». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что после начала перемирия в регионе зафиксировали атаки с украинской стороны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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