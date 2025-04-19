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10 бойцов СВО из Свердловской области вернулись из плена после переговоров

Из украинского плена вернулись 10 жителей Свердловской области, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека региона.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «246 на 246», сообщили в Министерстве обороны РФ. Общая численность обменов с начала конфликта достигла 3,2 тыс. человек благодаря посредничеству ОАЭ.

В рамках обмена репатриируют тяжело раненых военнослужащих. В Россию вернутся 15 раненых военнослужащих, а на Украину — 31. Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии.

Также из украинского плена вернулись четверо жителей Тюменской области и двое жителей ХМАО.

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