Четверо жителей Тюменской области вернулись из украинского плена

В результате переговоров с Украиной из плена возвращены 246 российских военнослужащих, включая четверых жителей Тюменской области, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Министерство обороны РФ уточнило, что в обмен на освобождение российских военных переданы 246 военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли 31 раненый военнопленный был обменян на 15 раненых российских военнослужащих.

Все освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Республике Беларусь, где им предоставляют психологическую и медицинскую помощь. Олег Датских отметил, что возвращение земляков — результат совместной работы с уполномоченным по правам человека в РФ и Министерством обороны. В 2024 году из украинского плена уже вернули 18 жителей Тюменской области.