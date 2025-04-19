Руслан Кухарук: два бойца из ХМАО вернулись из плена
246 российских военнослужащих, включая двух югорчан, вернулись из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Руслан Кухарук.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Господин Кухарук отметил, что процесс освобождения пленных требует значительных усилий от дипломатов, военных и других ведомств. «Главная цель – вернуть домой каждого российского солдата, оказавшегося в плену. Благодарю Министерство обороны РФ за спасение земляков»,— прокомментировал глава региона.
Освобожденные военнослужащие сейчас находятся в Республике Беларусь, где им предоставляют психологическую и медицинскую помощь. Правительство региона готово оказать всю необходимую поддержку как самим военнослужащим, так и их семьям.
Из плена также вернулись десять жителей Свердловской области и четверо тюменцев.