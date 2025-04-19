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Руслан Кухарук: два бойца из ХМАО вернулись из плена

246 российских военнослужащих, включая двух югорчан, вернулись из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Руслан Кухарук.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Господин Кухарук отметил, что процесс освобождения пленных требует значительных усилий от дипломатов, военных и других ведомств. «Главная цель – вернуть домой каждого российского солдата, оказавшегося в плену. Благодарю Министерство обороны РФ за спасение земляков»,— прокомментировал глава региона.

Освобожденные военнослужащие сейчас находятся в Республике Беларусь, где им предоставляют психологическую и медицинскую помощь. Правительство региона готово оказать всю необходимую поддержку как самим военнослужащим, так и их семьям.

Из плена также вернулись десять жителей Свердловской области и четверо тюменцев.

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